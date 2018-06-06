"التنمية الأسرية": بيوت كثيرة انهدمت لعدم الصبر والطلاق

الشارقة 24:





نظمت راكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وضمن مبادرة "مودة"، دورة التربية الرمضانية، أكد خلالها المحاضران اللذان شاركا في محاضرات الدورة، ضرورة بناء علاقة صداقة بين الأهل والأبناء، واتفقا على أن الأسلوب الناجح هو التعامل بحب.

ناقشت دورة التربية الرمضانية مفاتيح وأسرار نجاح العلاقة بين الأبناء وذويهم بشكل خاص وأسرار النجاح مع أفراد الأسرة والأقارب بشكل عام.

بدورها، أكدت الدكتورة آمال النمر الاستشارية النفسية بإدارة مراكز التنمية الأسرية، أن العلاقة الجيدة لا ينفع معها التعامل بعنف من قبل الأهل تجاه الأولاد كما أنه عند العقاب يجب أن يعرف الطفل لماذا يعاقب، أما التربية فيجب أن تكون بالمساواة بين الأبناء من دون تفرقة حتى لا يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأبناء أنفسهم، وأيضاً مع أهاليهم، وخاصةً أن بعض الأهالي أما أن لا يعاقبون أبنائهم بحكمة فالبعض لا يستثني في العقاب ويشمل العقاب كل الأبناء بلا ذنب، أو يفضلوا بين البنت والولد، هذا في ما يتعلق بالعقاب داخل المنزل، أما إذا اقترف الولد خطأ أو مشكلة بالمدرسة أو في مكان خارجي آخر فيتم عقابه منفرداً.

ونصحت المحاضرة الأهل باستخدام كلمات سحرية مع الأولاد مثل: شكراً، من فضلك، لو سمحت، جزاك الله خيراً... فهذه العبارات الإيجابية تجعله يعتادها ويرددها، وهي كلمات مستحبة تقوي ثقته بنفسه بدلاً من استخدام كلمات أخرى، للأسف العديد من الأهالي يرددونها مثل غبي أو كسلان وغيرها والتي تسبب له الاحراج ويحملها في ذاكرته لسنوات طويلة.

وفيما يتعلق بقضية التدويل والتي تعني أن الطفل أصبح يتلقى معرفة من العالم وثقافته أصبحت متأثرة بالكثير من الغث والثمين من خلال الانترنت ووسائل الاتصال الجماهيري، وهنا لا بد من مراقبة الأهل وغربلة هذه المعلومات وشرحها أمامه ليتعلم كيف يفرق بين العاطل منها والمفيد، خاصةً وأن الأطفل لديهم حب الاستطلاع وإذا ما نبههم الأهل عن شيء ازدادوا فضولاً لمعرفته، بغض النظر عن إيجابية أو سلبية الأمر.

من جهته، تحدث فيصل بن سويد اختصاصي في الجانب الأسري عن تراجع دور الأسرة في الكثير من الأمور والواجبات ولم تعد كما كانت في السابق بسبب الاهتمام بالماديات أكثر من الكماليات وعلى رأسها جني المال والثروة، ومن ناحية أخرى أصبح هناك قصور وإهمال في متابعة الأبناء والاهتمام بهم، فالعديد من الآباء لا يرون أولادهم لأيام وكذلك الأم أما أن تكون في عملها أو مع صديقاتها، وإذا كانت في المنزل تجدها تمضي وقتها على "المحمول" طوال الوقت في عالم آخر، والأولاد يعيشون من دون شعور بالاهتمام والحب، ما يؤدي بالضرورة إلى فقدان الترابط بين الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، ويؤدي أيضاً إلى بحث الأولاد عن الحب والاهتمام في مكان آخر.

وعلى صعيد آخر، تناول المحاضر كثرة الطلاق وحالات الخلع في المحاكم لعدم التريث، والأمر الثاني والذي يبرر الطلاق في السنوات الأولى للزواج هو عدم معرفة الطرفين لثقافة الزواج وما تنطوي عليه هذه الكلمة.