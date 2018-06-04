تعاون بين مستشفى الجامعة بالشارقة وهيمتشان الكوري

الشارقة 24:

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، الإثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى هيمتشان الكوري الجنوبي، لتقديم خدمات طبية متقدمة للعمود الفقري والمفاصل في مستشفى الجامعة بالشارقة، تتضمن استفادة المرضى من خبرة مستشفى هيمتشان في إجراء العمليات الجراحية ذات التدخل المحدد للعمود الفقري والمفاصل، وعلاجات إعادة التأهيل ذات الصلة بهذه الجراحات، بما يُسهم في تقليص مدة إقامة المرضى بالمستشفى، وزيادة معدلات النجاح مقارنة مع جراحات العمود الفقري بالطرق التقليدية، وتعزيز سلامة المرضى.

وتضيف هذه الخدمة الفريدة، التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الجامعة بالشارقة، ميزة جديدة لمستشفى الجامعة مقارنة مع باقي مزودي الرعاية الصحية في المنطقة.

ويهدف مستشفى الجامعة بالشارقة إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال السعي للتعاون مع مستشفيات عالمية، مثل مستشفى هيمتشان، القادرة على تقديم خبرة متخصصة لا تتوفر عادةً في المنطقة، ويتمثل الهدف الأساسي من استقدام نموذج الرعاية الكورية إلى الشارقة بتزويد المرضى بأعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية، بما يغنيهم عن السفر إلى الخارج لتلقي علاجات مماثلة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور لي سو تشان، رئيس مستشفى هيمتشان، والدكتور بارك هي يونغ، رئيس مؤسسة سانجون الطبية، وتشاو هيون جون، مدير عام مستشفى هيمتشان، ولي سوينجهوين، مدير أعمال وزارة الصحة الكورية في الإمارات العربية المتحدة، والعديد من العاملين في القطاع الصحي، كما حضر المؤتمر سعادة عبد الله علي المحيان، رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة ورئيس هيئة الشارقة الصحية، إلى جانب الدكتور عبد العزيز المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، ومدير عام هيئة الشارقة الصحية، والدكتور علي عبيد آل علي، عضو مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة، والبروفيسور حكم ياسين، المدير الطبي، وعضو مجلس الأمناء في مستشفى الجامعة بالشارقة، والبروفيسور قتيبة حميد، عضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة وعميد كُلّية الطب في جامعة الشارقة، وسعيد محمد عمير، المستشار المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعضو مجلس الأمناء، والعديد من كبار الشخصيات والمسؤولين من مستشفى الجامعة بالشارقة ومستشفى هيمتشان.

وقال سعادة عبد الله علي المحيان: "يسرنا التعاون مع مستشفى هيمتشان لوضع عمليات العمود الفقري والمفاصل المتقدمة في متناول مرضانا، ويأتي هذا التوسع بالنسبة لمستشفى الجامعة بالشارقة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بمنشآته الطبية، وتعزيز حضوره في المنطقة، ويلتزم المستشفى، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتزويد المرضى بخدمات علاج ورعاية صحية من الطراز العالمي".

ونجح مستشفى الجامعة خلال العقد الماضي في بناء سمعة راسخة كمزود رائد للرعاية الصحية في المنطقة، وتقديم علاجات متميزة في العديد من تخصصات الرعاية، ويُسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة المستشفى بالمنطقة، وتدعيم نظرته المستقبلية في الارتقاء بجودة الرعاية والعلاجات المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي: "دأب مستشفى الجامعة بالشارقة على الريادة في استقدام أحدث التقنيات الطبية إلى الإمارة والمنطقة، وهذا التعاون مع مستشفى هيمتشان من شأنه تعزيز مكانة المستشفى كوجهة رائدة للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونفخر بهذا الإنجاز، ونحن على ثقة بأننا سنشهد في المستقبل القريب الكثير من خدمات الرعاية الصحية الجديدة والمتميزة".