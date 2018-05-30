"الصحة" تحذر من استخدام أدوية وتشغيلات طبية

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ستة تعاميم تضمنت التحذير من استخدام عدد من الأدوية والتشغيلات الطبية، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي تنفذها حول سلامة الأدوية والوسائل الطبية.

فقد حذر تعميم من استخدام المنتج "MindFrame Capture LP Revascularization Device" من إنتاج شركة "Medtronic"، والذي أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيراً بشأن سحب عدد من التشغيلات لهذا المنتج، الذي يستخدم لاستعادة تدفق الدم أو إزالة الجلطات الدموية داخل الأوعية الدموية في الدماغ، في حالات السكتة الدماغية الحادة، وذلك بسبب كسر أو فصل سلك توصيل المنتج أثناء الاستخدام، ما قد تؤدي إلى ترك الجلطات الدموية داخل مجرى دم المريض، وبالتالي إلى المزيد من المضاعفات، بما في ذلك النزيف أو انسداد إضافي في الأوعية الدموية أو أعراض سكتة دماغية أشد.

وشملت أرقام التشغيلات المتأثرة: 300010 وحتى الرقم 300018.

وشملت التعاميم سحب المنتج "ials Dose V-Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 3 g Single"، والمستخدم كمضاد حيوي بعد إبلاغ هيئة الغذاء والدواء الأميركية والشركة المصنعة "AuroMedics Pharma" وجود جزيئات من المطاط حمراء اللون في عبوة الحقن، يمكن مرورها من خلال إبرة الحقن، ما قد تؤدي إلى حدوث إصابات شديدة كنزيف والتهابات أو طفح جلدي، وتشمل النتائج المحتملة الأكثر خطورة لاستخدام هذا المنتج، الانسداد والتخثر في الأوعية الدموية، والتي قد تهدد حياة المريض، علماً بأن التشغيلات المتأثرة هي"USP, 3 g Single-Dose Vials AS0317041-A AS0317035-A"، وتنتهي صلاحيتها في أغسطس 2019 .

كما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية والشركة المصنعة "MBI Distributing, Inc" تحذيراً، حول سحب المستحضرات الطبية "Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir -Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver" وهي مستحضرات للطب التكميلي وتستخدم كجرعات سائلة عن طريق الفم كقطرات للتسنين والغثيان وتهدئة المعدة والأمعاء وشراب للسعال ورذاذ للحلق، وذلك بسبب عدم مراعاة ضوابط التصنيع الجيد والتي قد تؤدي إلى حدوث ردود فعلية سلبية خاصة عند الأطفال والرضع.

وتضمنت التعاميم سحب إدارة الغذاء والدواء الأميركية المنتج "AirLife Resuscitation Devices and Broselow Convenience Kits والذي تنتجه شركة" Vyaire Medical" ويستخدم للإنعاش اليدوي، لتوفير تهوية مستمرة للكبار والأطفال في المراكز الطبية، وذلك بسبب خلل في التصنيع يسبب التصاق القناع بمرفق الإنعاش، ما يجعل عملية إزالة القناع صعبة أو غير ممكنة وقد يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة للمريض.

وحذرت "هيئة الغذاء والدواء الأميركية"، والشركة المصنعة من استخدام تشغيلتين من المستحضر الطبي "Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials" من انتاج شركة "AuroMedics Pharma" والمستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والالتهابات الجلدية والالتهابات داخل البطن، وذلك بسبب وجود جزيئات مرئية من الزجاج في عبوة الحقن لوحظت بعد إعادة تركيب المحلول، والتي يمكن مرورها من خلال إبرة الحقن ما قد تؤدي إلى حدوث إصابات شديدة كالنزيف التهابات أو الطفح الجلدي، فيما تشمل النتائج المحتملة الأكثر خطورة الانسداد والتخثر، في الأوعية الدموية والتي قد تهدد حياة المريض.

وحذر تعميم آخر من استخدام المنتج "7K and Poseidon 4500 Extreme 1000 Mg "والذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو للرجال من انتاج الشركة الأميركية "Shoreside Enterprises" والتي قامت طوعاً بسحبه، وذلك بناء على نتائج التحليل الصادرة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية والتي أثبتت احتواءه على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما "Sildenafil" و"Tadalafil"، علماً بأنهما قد تتسببان في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكلا خطراً كبيراً، على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو يؤديا إلى ارتفاع في نسبة الدهون، خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدائم، على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات، الواردة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وشركات تصنيع الدواء والتجهيزات الطبية وإبلاغ الجمهور، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحقيق النظم وتدابير الحماية المجتمعية، من مخاطر الأجهزة الطبية غير السليمة والخلل في تصنيع أو تخزين الأدوية أو المكملات الغذائية المغشوشة، والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى وأفراد المجتمع.