جمعية أصدقاء مرضى الكلى تواصل جهودها التوعوية بحملة "صحتي في رمضان"

الشارقة 24:

حرصاً منها على الاستفادة من أجواء شهر رمضان المبارك، في نشر التوعية الصحية، نظمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، عدداً من الفعاليات الصحية والمجتمعية ضمن حملتها السنوية "صحتي في رمضان"، التي تقام للعام الثالث على التوالي، في عدد من المواقع العامة والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وانطلقت فعاليات الحملة بالمشاركة في "مدفع الإفطار"، وهو الحدث السنوي الذي ينقله تلفزيون الشارقة في مساء كل يوم، للجمهور في مختلف أنحاء العالم طوال أيام الشهر الكريم، حيث بادرت الجمعية إلى تقديم مجموعة من الأسئلة الصحية والجوائز القيمة على مدى ثلاثة أيام للجمهور، الذي يتابع انطلاق مدفع الإفطار في واجهة المجاز المائية، في مبادرة لاقت ترحيباً كبيراً واهتماماً لافتاً من قبل المتابعين والمشاركين.

كما قدمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، سلسلة من الفحوصات الطبية والاستشارات التغذوية على مدار يوم واحد في كل من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة وبلدية منطقة الحمرية.

وأكدت مريم خلفان بن دخين، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى، أن حملة "صحتي في رمضان" التي تقام للعام الثالث على التوالي، تجمع بين توعية الموظفين الصائمين بالعادات الصحية، والتواصل مع الجمهور لتعريفهم على الجمعية ورسالتها وأهدافها.

وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قامت الجمعية ومجموعة من متطوعيها والمساعد الأول عبد اللطيف القاضي مستجد، بشخصية الشرطي الصغير، بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين من سائقي السيارات خلال مرورهم بالقرب من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومستشفى الكويت بالشارقة.