الكونجو تبدأ حملة تطعيم ضد الإيبولا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن موظفي قطاع الصحة في البلاد سيبدؤون حملة تطعيم، اليوم الإثنين، بهدف احتواء تفش لفيروس الإيبولا الفتاك.

وشحنت 4 آلاف جرعة من المصل، السبت، لمدينة مبانداكا التي سجلت فيها الأسبوع الماضي أول حالة إصابة بالمرض في مركز حضري منذ الإعلان عن أحدث تفش للمرض في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعتبر هذا التفشي هو التاسع للإيبولا في الكونجو منذ ظهور أول حالة معروفة للفيروس في السبعينات.

وأثار ظهور الحالات في مدينة مبانداكا المطلة على نهر الكونجو مخاوف من انتشار الفيروس إلى العاصمة كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

وأشارت بيانات نشرتها وزارة الصحة، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى أن الاختبارات أكدت 4 حالات إصابة بالإيبولا في حي وانجاتا في مبانداكا، إضافة إلى الاشتباه بحالتين آخريين، وأظهرت الإحصاءات وفاة أحد المصابين بالفيروس.

قال الطبيب مازيبو هيلير مدير مستشفى وانجاتا، إن مبنى المستشفى لا يطابق اللوائح الدولية، إلا أن إدارة المستشفى أعادت تنظيمه بحيث يتم التأكد من عدم وجود حالات تلوث مع استقباله حالات تكون محل اشتباه بالإصابة بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الإيبولا أودت بحياة 25 شخصاً منذ أوائل شهر أبريل.