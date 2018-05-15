مستشفى الجامعة بالشارقة ينال اعتماد الـ "JCI"

الشارقة 24:

حصل مستشفى الجامعة بالشارقة مجدداً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات "JCI"، الهيئة المرجعية الدولية الرائدة لقياس جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات الرعاية الصحية، بعد نجاحه في المحافظة على جودة معايير الرعاية الصحية النوعية المقدمة للمرضى.

وكان مستشفى الجامعة بالشارقة قد نال الاعتماد العالمي من اللجنة للمرة الأولى في العام 2015، وتمكن من الحفاظ على تميز خدمات الرعاية الصحية ليحصل على الاعتماد مجدداً خلال جولة التقييم التي أجرتها اللجنة، والتي تقوم دورياً بمراجعة المستشفيات المعتمدة من قبلها كل ثلاث سنوات.

ويشكل هذا الاعتماد حافزاً لمؤسسات الرعاية الصحية للارتقاء بمعايير خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها والدخول في مصاف أفضل المستشفيات في العالم، بما يعود بالفائدة على المرضى. وألزمت الجهات المنظمة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشفيات بالحصول على الاعتمادات الدولية، في إطار الحرص على تعزيز معايير الرعاية الصحية في الدولة بما يضاهي أرقى المستويات العالمية.

وقال سعادة عبد الله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: "شهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات تطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. ونلتزم في مستشفى الجامعة بالشارقة على الدوام بتقديم خدمات عالية الجودة، بما أكسبنا ثقة المرضى. ويأتي الحصول على الاعتماد الدولي مجدداً ليعكس مدى الجهود المتواصلة التي نبذلها في تطوير خدماتنا، كما يُشكل دافعاً لنا لتحقيق المزيد من التطور المنهجي في رعاية المرضى".

وأضاف المحيان: "يأتي حصولنا على الاعتماد للمرة الثانية وتحقيق هذه الدرجة المتميزة دليلاً على المعايير العالية وجودة الرعاية الصحية، بما يؤكد للمرضى مدى ارتقاء معايير الجودة التي نقدمها، ويظهر التزامنا بتعزيز ممارسات الرعاية الصحية في المنطقة. ويشكل الحصول على الاعتماد للمرة الثانية دليلاً على الجودة، ونحن على ثقة بأننا، كمزود رعاية صحية رائد في المنطقة، سنواصل تقديم ما يفوق معايير الامتثال خلال السنوات القادمة".

وجاء حصول مستشفى الجامعة بالشارقة على الاعتماد للمرة الثانية في أعقاب جولة تفتيشية قام بها فريق من خبراء الرعاية الصحية الدوليين إلى منشآت المستشفى، ضم كوادر طبية وتمريضية، للتحقق من امتثال المستشفى للمعايير المعمول بها لدى اللجنة، واشتملت معايير التقييم التي تم التحقق منها لنيل الاعتماد أكثر من 1100 معيار. وأظهر المستشفى أداءً متميزاً على كافة مؤشرات ومعايير التقييم، وحقق إنجازاً بحصوله على امتثال بنسبة 100 % في معايير مثل سلامة المرضى، ورعاية المرضى، والمؤهلات التعليمية للكوادر العاملة في المستشفى، ومرافق التخدير، والجراحة، والتثقيف الصحي للمريض والعائلة.

وأمضى أعضاء فريق عمل اللجنة مدة أسبوع في المستشفى، أجروا خلالها مقابلات تقييم مع الكوادر الطبية وطاقم العمليات قبل منح المستشفى الاعتماد للمرة الثانية. وكان مستشفى الجامعة بالشارقة قد حصل على الاعتماد في العام 2015 على ضوء تدقيق أنشطته خلال فترة ستة أشهر قبل عملية التدقيق، فيما شملت عملية المراجعة والتقييم الحالية أنشطة المستشفى لمدة عام مضى. ومن المقرر أن يشمل الاعتماد المقبل في العام 2021 عمليات المستشفى لفترة ثلاثة أعوام، حيث تزداد خلال هذه الفترة صعوبة المعايير في كل عام عن الذي سبقه.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: "حصلنا خلال جولة التقييم الماضية في العام 2015 على درجة 98.4 %، وقد تحسنت الخدمات عاماً بعد آخر، وتعززت الثقة بالمستشفى، بما أهلنا للحصول على درجة 100 % هذا العام في المعايير الرئيسية. وأتقدم بالتهنئة لكافة أعضاء الكادر العامل في المستشفى على تحقيق هذا الإنجاز. ويمثل نيل الاعتماد مجدداً إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، لاسيما مع ارتفاع درجة التقييم خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ملفت".