"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق حملة لجمع الزكاة لعلاج "المحتاجين"

الشارقة 24:

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن إطلاق حملتها السنوية لجمع الزكاة "أنا أستحق الحياة"، خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم الدعم المالي للمرضى المحتاجين، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

وتحث الجمعية عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، ليساهموا بزكاة مالهم في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان الباهظة، وذلك بناء على فتوى شرعية تبيح ذلك تباعاً لتوجيهات اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة والمبنية على شرطين وهما عدم قدرة المريض على تحمل تكاليف العلاج بنفسه، وأن يتم استخدام مال الزكاة لتغطية نفقات العلاج فقط.

وبلغت نسبة التبرعات لحملة "أنا أستحق الحياة"، أكثر من 4 ملايين درهم خلال السنوات الـ 3 الماضية، وتمكنت خلالها الجمعية من دعم 766 مريضاً، حيث شهد العام الماضي تعاوناً مميزاً من قبل الشركات والأفراد لتصل قيمة التبرعات إلى 1.74 مليون درهم.

وصرحت سعادة سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "يعدّ شهر رمضان المبارك مناسبةً خاصةً للتعبير عن تعاطفنا مع المحتاجين كمجتمع إماراتي متحاب ومترابط، ويأتي إطلاق حملة الزكاة لنتيح الفرصة لكل من يرغب بتقديم يد المساعدة والمساهمة في إنقاذ حياة من يعانون بصمت، بسبب إصابتهم بمرض السرطان، ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج".

وأضافت: تعتبر حملة "أنا أستحق الحياة"، مثالاً واقعياً على التراحم المجتمعي في الدولة، وخلال الأعوام الماضية، تمكن آلاف الأشخاص ضمن إطار المبادرة من مساعدة المئات من المرضى، وإعادة الأمل لهم من جديد لعيش حياة طبيعية، ونتطلع خلال حملة هذا العام إلى مشاركة ومساهمة مجتمعية أكبر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".