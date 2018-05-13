"الشارقة الصحية" توقع اتفاقية مع مستشفى الزهراء

الشارقة 24:

وقعت هيئة الشارقة الصحية ومستشفى الزهراء في الشارقة، اتفاقية تعاون لتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجات الطبية عالية الجودة للمرضى المواطنين والمقيمين، حيث تتضمن تقديم خصم بنسبة 30% للمواطنين، ولموظفي الدوائر الحكومية، ولكبار السن المقيمين "فوق سن 65 عاماً".

ووقع الاتفاقية مؤخراً، سعادة عبد الله علي المحيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة براسانت مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "إن أم سي للرعاية الصحية" المالكة للمستشفى، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة عبد الله علي المحيان: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى الزهراء في الشارقة الذي يمتلك خبرات عريقة، وكوادر طبية متقدمة، وتقنيات متطورة، تسهم في توفير أفضل مستويات وخدمات الرعاية الصحية لسكان الإمارة، وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع المؤسسات الصحية والطبية المميزة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة وأهدافها، من أجل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأفراد المجتمع، المواطنين والمقيمين".

ولفت المحيان إلى أن الهيئة تحرص على توفير أرقى أنواع الخدمات الصحية والطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، من خلال تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

من جانبه، قال براسانت مانغات: "سررنا كثيراً بتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الشارقة الصحية، لنكون شركاء لهم في الشارقة من أجل العمل على توفير، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية التي نمتلك فيها من الخبرة والتجربة والمعرفة ما يؤهلنا لأن نكون قيمة مضافة في مجال الرعاية الصحية، حيث قطعنا شوطاً كبيراً نوعياً في مختلف مجالات الرعاية الصحية والطبية، وتأتي هذه الاتفاقية لتمنحنا فرصة تقديم خدماتنا إلى فئات أوسع من أفراد المجتمع".

وأضاف مانغات: "من خلال هذه الاتفاقية نكون قد فتحنا باباً في عالم الرعاية الصحية والخدمات المميزة لسكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين، وذلك بفضل التعاون مع هيئة الشارقة الصحية التي أخذت على عاتقها منذ بدايات تأسيسها، تعزيز مستوى الرعاية الصحية والطبية والعلاجية في الإمارة".