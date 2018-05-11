نمط الحياة الصحية لطالبات الثانوية ضمن جلسة حوارية بالشارقة

الشارقة 24:





نظمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع مكتبة الشارقة العامة، ومشاركة جمعية أصدقاء السكري، جلسة حوارية حول نمط الحياة الصحية، وذلك في مكتبة الشارقة العامة، لطالبات الثانوية.

وأكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، أن تنظيم الجلسة الحوارية يأتي تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي في الإمارة، وزيادة المعرفة بالمشكلات الصحية التي يواجهها المجتمع، وتغيير الاتجاهات عن طريق تقديم برامج تثقيفية مدروسة، تهدف إلى إكساب أفراد المجتمع المهارات والمعلومات الصحية اللازمة للحفاظ على صحتهم.