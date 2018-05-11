"أصدقاء مرضى السرطان" تنظم "رحلة عمرة للمصابين"

الشارقة 24:





ضمن جهودها الرامية إلى رسم البسمة على شفاه مرضى السرطان، ومساندتهم بشتى الوسائل، نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة عمرة 2018، لـ 28 مصاباً بالسرطان، و4 مشرفين من الجمعية، بهدف دعمهم معنوياً والتخفيف عليهم من خلال أدائهم للعمرة .

وتكفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بكافة النفقات خلال رحلة العمرة، بما يشمل تذاكر الطيران، والإقامة، بما يعكس إيمانها بضرورة تقديم العون والمساعدة لمحاربي السرطان، وتعزيز العمل المؤسساتي المشترك.

وتكفلت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بتنظيم وتسهيل إجراءات الراغبين في الذهاب إلى العمرة، ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال استلام الوثائق اللازمة للسفر، بالإضافة إلى التسيق مع مسؤول الحملة، حول كافة التفاصيل، وإصدار بطاقات خاصة لجميع المرضى.

كما قامت الجمعية بإرسال طاقم تابع لها للإشراف على الرحلة، وتوفير الخدمات اللازمة للمرضى المعتمرين، ضم كلاً من حورية أحمد تنفيذي أول شؤون المرضى، وحامد الحامد تنفيذي الشؤون المجتمعية، تنفيذي زكاة وصناديق تبرعات، وبدر الجعيدي تنفيذي أول فعاليات و"خدمات لوجستية"، والممرضة دينا عبدالسلام سالم.

وأكدت أمل المازمي، مدير قسم المرضى والشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "نعمل في جمعية أصدقاء مرضى السرطان على تعزيز ثقة المرضى بأنفسهم، لأن ثقة المريض بنفسه وبأطبائه تعتبر جزءاً من العلاج، وعليه فإننا نسعى إلى استخدام الوسائل العلاجية النفسية والروحية إلى جانب العلاجات الطبية، ويمكنني القول أن اختيار عدد من المرضى لأداء شعائر العمرة يأتي بنتائج كبيرة، فهي تمنح المريض فرصة التعبد ومناجاة الله في المسجد الحرام، مما يمنح المرضى شعوراً بالطمأنينة ويعزز من ثقتهم بأنفسهم، ويسهم في علاجهم بشكل كبير".

بدورها أعربت عفاف عفيفي السيد، الناجية من مرض سرطان الثدي، وإحدى المشاركات في العمرة 2018، عن مدى سعادتها بأداء شعائر العمرة، مشيرة إلى أن الوقوف بين يدي الله عز وجل في بيته الحرام، كان حلماً تحقق بفضل جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي".