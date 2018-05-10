مستشفى متنقل على سكك الحديد لفقراء الهند

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





عند وصول قطار "لايف لاين إكسبرس" إلى مدينة جالور الصغيرة في ولاية راجاستان غربي الهند، كان بهاغوانا رام براجابات ينتظر بقلق دوره للصعود إلى هذا المستشفى المتنقل، الذي يجوب البلاد منذ سنوات لتقديم خدمات طبية مجانية في المناطق النائية.

بحث الجد البالغ من العمر 55 عاماً بلا هوادة عن علاج لحفيده الذي يعاني من تشوه الشفة الأرنبية، في بلد يواجه نظامه الصحي العام مشكلات بنيوية، واعتبر وصول قافلة المقصورات الزرقاء هذه المزدانة بألوان زاهية إلى مدينته بمثابة هدية من السماء.

ويوضح براجابات "ننتظر هذه العملية منذ ولادة الطفل قبل سنة ونصف السنة"، في وقت يدخل حفيده إلى غرفة العمليات الموجودة في واحدة من المقصورات السبع التي ينتظر المرضى دورهم فيها داخل الأروقة الضيقة.

فمنذ أكثر من ربع قرن، يجوب قطار "لايف لاين إكسبرس" الهند لتقديم علاجات طبية مجانية للقاطنين في المناطق النائية.

واستقبل هذا القطار أكثر من مليون مريض قدم لهم علاجات لحالات مختلفة تراوح بين إعتام عدسة العين والأمراض السرطانية، ما يجنب المرضى السفر مئات الكيلومترات بحثاً عن مستشفى لائق.

ويتوقف القطار لشهر كامل في كل منطقة يحط رحاله فيها قبل الانطلاق نحو وجهة جديدة، حاملاً جرعة أمل للمرضى الفقراء غير القادرين على الاستفادة من نظام الرعاية الصحية.

ويقول بهاغوانا رام براجابات "كنا نظن أنه علينا السفر إلى كل مكان وإنفاق الكثير من المال، غير أن مجيء هذا المستشفى إلينا بركة من الله".

ويضيف "كنت أقلق من الطريقة التي سيعتمدونها لإجراء عملية جراحية في قطار، لكن عندما أتينا إلى هنا ورأينا المعدات، تبددت كل شكوكنا".

وتشكل المراكز الصحية الممولة من الدولة العمود الفقري للنظام الصحي الهندي، غير أن النقص في الموارد والبنى التحتية والأطباء يحرم حوالى 70% من السكان البالغ عددهم 1,25 مليار نسمة من الحصول بسهولة على الخدمات الطبية.