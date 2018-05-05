الهلال الأحمر يتكفل بعلاج يمنية تعاني من "داء الفيل"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عن تكفلها بعلاج المواطنة اليمنية فاطمة محمد حسن الحوشبي ذات الـ 18 عاماً والتي تعاني من تورم في الأطراف، وهو ما يعرف بـ "داء الفيل" أو "الفلاريا الليمفاوية".

وقد غادرت فاطمة مطار عدن، السبت، متوجهة إلى الهند لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها، وكان في وداعها المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وتعاني فاطمة من هذا الداء منذ ولادتها وظلت تقاوم متاعبه طوال عقدين من الزمن دون القدرة على العلاج، وحين علم "الهلال الأحمر الإماراتي" بحالتها تكفل بعلاجها ولبى كل احتياجاتها قبل سفرها إلى الهند.