باحثون دوليون: الكوليرا مجدداً في اليمن

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

وبدأ تفشي الوباء، وهو الأكبر في التاريخ المعاصر، إذ يقدر عدد المصابين بأكثر من 1,1 مليون، في 2016.

وتوفي أكثر من 2400 شخص بين سبتمبر 2016 ومارس 2018، بحسب السلطات المحلية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود.

وتعتبر الفترة المقبلة حرجة مع بدء موسم الأمطار، لأن ذلك يزيد من انتقال العدوى، بحسب دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث" ما يمكن أن يؤدي إلى موجة ثالثة من الإصابات، بعد موجة معتدلة في 2016، وثانية استثنائية في 2017.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشي سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54% من المناطق في اليمن، يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء في العام 2018، ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وصرح أحد معدي الدراسة، "أنطون كاماتشو" لوكالة فرانس برس، "الحكومة والعاملون الإنسانيون لم يكونوا مستعدين العام الماضي، لكنهم في وضع أفضل هذه السنة، فمنظمة أطباء بلا حدود لم يكن لديها مثلاً سوى 2000 ليتر من محلول الجفاف، بينما يفوق مخزونها لهذا العام 30 ألف ليتر، كما أن السكان أكثر توعية لجهة مخاطر الكوليرا".

ودعا فريق دولي من الباحثين، عبر مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل الحد من المخاطر.

ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح، وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه، وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

وأفاد الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين، والمانحين، والشركاء الدوليين، للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن".