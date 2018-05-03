"البيئة" تصدر قراراً بسحب "بيض مائدة مستورد من مزرعة أميركية"

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قراراً بسحب واسترداد بيض المائدة من إحدى المزارع بولاية أميركية، بعد أن رصدت السلطات الأميركية، بعض حالات التسمم بميكروب السالمونيلا في 9 ولايات مصدره مزرعة "Rose Acre Farms"، الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية .

وأعلنت الوزارة جملة من الإجراءات الاحترازية، بخصوص استيراد بيض المائدة من إحدى المزارع في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، وذلك متابعةً للمعلومات الفنية الواردة للوزارة بشأن قيام هيئة الغذاء والدواء الأميركية، ومركز الرقابة والوقاية من الأمراض، برصد 23 إصابة بحالات تسمم غذائي في 9 ولايات ست حالات منها فقط احتاجت عناية طبية، حيث أشارت نتائج التحري إلى تناول المصابين لبيض مائدة ملوث بميكروب السالمونيلا وأن مصدره المزرعة المذكورة، والواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية مما دعا المزرعة إلى سحب واسترداد ما يزيد عن 200 مليون بيضة، تم توزيعها على 9 ولايات أميركية بالإضافة إلى 9 دول بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المنظمات الإقليمية والعالمية والهيئات الدولية للإشراف على عملية السحب والاسترداد.