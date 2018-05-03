"التثقيف الصحي" تنظم يوماً صحياً لموظفي "الشارقة الإسلامي"

الشارقة 24:

نظمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اليوم الخميس، يوماً صحياً شاملاً لموظفي مصرف الشارقة الإسلامي، بهدف تشجيعهم على اتباع نمط الحياة الصحية، وتحسين أدائهم الوظيفي، وتحفيزهم على ممارسة الرياضات التي تحافظ على صحتهم البدنية والنفسية.

وشارك عدد كبير من موظفي المصرف من مختلف الإدارات والأقسام في فعاليات اليوم الصحي الذي أقيم في المبنى الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي، والذين حصلوا على العديد من الفحوصات المجانية لضغط الدم والسكري وصحة العظام وكتلة الجسم والكوليسترول وفيتامين "د".

وقالت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي: "نفتخر بتقديم هذا البرنامج الصحي لشركائنا في مصرف الشارقة الإسلامي، ضمن علاقات التعاون الطويلة الأمد التي تربطنا به، وفي إطار الجهود التي نقوم بها للمحافظة على صحة الكوادر البشرية العاملة في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالشارقة".

وأكدت سيف أن هذه الفحوصات الطبية والاستشارات التوعوية، تشكل إحدى ركائز الصحة العامة، نظراً لدورها في وقاية الموظفين من العديد من الأمراض، وتقديم مؤشرات أولية حول أوضاعهم الصحية العامة بهدف اتخاذ التدابير الكافية لحمايتهم من أية مخاطر، وتشجيعهم على العادات والممارسات الصحية.

وإلى جانب الفحوصات والاستشارات الصحية التي قدمتها الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس، استفاد موظفو وموظفات المصرف من النصائح المقدمة من المثقفات الصحيات وخبيرات التغذية اللواتي قدمن لهم الكثير من الأفكار لتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على الوقاية من الأمراض.

وتنظم إدارة التثقيف الصحي حملة صحة الموظف منذ عام 2010، وتستهدف من خلالها موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، وتتضمن تقديم العديد من الفحوصات والفعاليات التي تهدف إلى المحافظة على صحة الموظفين ولياقتهم البدنية.