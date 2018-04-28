"مشفى الجامعة" يزرع جهاز حقن داخل القراب النخاعي لمريض

الشارقة 24:





أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، المزود الرائد للرعاية الصحية في الإمارة، عن نجاحه في زراعة جهاز لحقن الدواء لمساعدة مريض يعاني من تشنجات حادة بأطرافه السفلية منذ 25 عاماً، وتم إجراء العملية الجراحية، وهي الأولى من نوعها في الشارقة، للمواطن علي البالغ من العمر 49 عاماً .

وجاءت إصابة المريض نتيجة لحادث سيارة أليم أدى إلى مصرع سائق المركبة، وإصابته بالشلل في الأطراف السفلية، وبات منذ ذلك الحين عاجزاً عن التحرك أو ممارسة أنشطة الحياة اليومية بدون مساعدة الممرضات، فضلاً عن التشجنات الحادة عند ملامسة الأشياء والتي فاقمت من معاناته.

وتناول علي العديد من الأدوية عن طريق الفم لعلاج التشنجات، بيد أن مقاومته لهذه الأدوية ازدادت، ما حد من فاعليتها وفاقم من المرض، وبعد تحليل دقيق وفحوصات شاملة بإشراف الدكتور راجشيخر جاريكاباتي، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة، كان القرار، وبالتشاور مع المريض، بالعلاج عبر اللجوء إلى جراحة زرع جهاز حقن دواء باكلوفين داخل القراب النخاعي للمريض، حيث يقوم الجهاز بضخ الدواء مباشرة إلى العمود الفقري.

وأكد علي: "أشعر بأن هذه الجراحة بداية جديدة بالنسبة لي. وأود التوجه بالشكر إلى كافة أعضاء الكادر الطبي في مستشفى الجامعة بالشارقة وخاصة الدكتور نيتن والدكتور راجشيخر، على مساعدتي في الحد من التشنجات والآلام، وأشعر الآن بالارتياح وزوال الألم والتشجنات، وسهولة الحركة بمساعدة الممرضات لممارسة نشاطاتي اليومية، قد لا تتخيلون مدى الفارق الكبير الذي أحدثه هذا العلاج في حياتي اليومية".

وأجرى الجراحة الدكتور نيتن يوجش، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري في المستشفى، والذي بادر إلى إجراء جراحة أولية بجرعة اختبار على العمود الفقري لضمان فاعلية الجراحة والجهاز، وتكللت هذه العملية بالنجاح. ويُعتبر الباكلوفين دواء مرخياً للعضلات يتم استخدامه بشكل شائع لعلاج التشنجات العضلية، أما جراحة زرع جهاز حقن دواء باكلوفين داخل القراب النخاعي للمريض فهي علاج فعال لإدارة تشنجات الشلل.