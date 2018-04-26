"التثقيف الصحي" بـ "الأعلى للأسرة" تغرس الوعي الصحي في نفوس الصغار

الشارقة 24:



تواصل إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تتواصل فعالياته في مركز إكسبو الشارقة حتى مساء السبت المقبل، حيث تقدم لزوار المهرجان الصغار العديد من الفعاليات التعليمية المرحة التي تغرس في نفوسهم الوعي الصحي.



ويشهد جناح الإدارة إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الذين يحرصون على المشاركة في المسابقات التي يقدمها، وتتخذ طابعاً تفاعلياً لتشجيع الأطفال على النشاط والحركة وممارسة الرياضة، وهو ما يبعد عنهم فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الناجمة عن قلة الحركة وتناول الأطعمة والوجبات السريعة، بالإضافة الى ذلك زار الجناح عدد من كبار الشخصيات ليطلعو على ما تقدمه الإدارة للأطفال في المهرجان.



وأعدت إدارة التثقيف الصحي لزوارها الصغار جداً، ممن تقل أعمارهم عن سبعة أعوام، فرصة تلوين بعض الرسومات الجميلة، التي تغرس في نفوسهم الممارسات الصحية، بأسلوب بسيط وجميل يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، ويجعلهم في الوقت ذاته جزءاً من الجهود التوعوية التي تقوم بها الإدارة.



وقالت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي: "تعودنا على المشاركة كل عام في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يتيح لنا الوصول إلى فئة رئيسية وكبيرة في المجتمع، وهم الأطفال، والمساهمة في رفع مستوى وعيهم الصحي، وزيادة معرفتهم، وتحسين سلوكياتهم الصحية والغذائية للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها".



وإلى جانب الفعاليات المخصصة للأطفال، تقوم المتطوعات والمثقفات الصحيات المتواجدات في جناح الإدارة، بالتواصل مع أولياء الأمور، والرد على استفساراتهم حول صحة وتغذية أبنائهم، إلى جانب توزيع الكتيبات والنشرات التوعوية الصحية حول الأمراض الشائعة مثل الكلى، والسكري، والتهاب المفاصل، وغيرها.