"الطب الوقائي" بالشارقة ينظم ندوة حول التطعيمات

الشارقة 24:



ضمن فعاليات منطقة الشارقة الطبية للاحتفال بأسبوع التطعيمات، والذي يقام هذا العام تحت شعار "محميون معاً: التطعيمات تحمي الجميع"، نظمت إدارة الطب الوقائي بمنطقة الشارقة الطبية، الأربعاء، ندوة علمية للكادر الطبي والتمريضي العاملين بمجال التطعيمات في القطاع الحكومي والخاص.



تهدف الندوة، والتي افتتحها الدكتورة ندي المرزوقي مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والأستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية، والدكتورة أسماء الجناحي مدير إدارة الطب الوقائي بالشارقة، وحضرها الدكتور جميل ترك المدير الفني لإدارة الطب الوقائي بالشارقة، ومدراء أفرع الطب الوقائي بالشارقة والمناطق الطبية و150 من العاملين في مجال التطعيمات إلى تسليط الضوء على أهمية التطعيمات كخط دفاع أول للوقاية من الأمراض المعدية، واطلاع الكادر الطبي على أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال التطعيمات، ودور الطب الوقائي في تنفيذ البرامج الوطنية للتطعيمات والتخلص من الأمراض المعدية.



وأشارت الدكتورة أسماء الجناحي في كلمة الافتتاح إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة، وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخونهم حكام الإمارات للقطاع الصحي، لتوفير كافة وأفضل الخدمات الوقائية والعلاجية مما ساهم في تحقيق منظومة متكاملة من الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وفق أفضل المعايير العالمية.



اشتمل برنامج افتتاح أسبوع التطعيمات فقرات فنية عن أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض قدمها مرسة مريم للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة تريم الأميركية الخاصة للتعليم الأساسي بنات بالشارقة.