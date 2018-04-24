"عيش بصحة" في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة

الشارقة 24:

نظمت دائرة التسجيل العقاري بمقرها الرئيسي في الشارقة فعالية صحية، تحت شعار "عيش بصحة"، وافتتح سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، بحضور المستشار حميد العبّار ومدراء الإدارات والموظفين معرض الفحوصات الطبية المصاحب للفعالية.

وشملت الفعالية ورشة عمل: نمط الحياة الصحية، قدمتها شمسة العبدولي من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وحظيت مشاركة جامعة الشارقة من خلال العيادة الطبية المتنقلة وعيادة الأسنان المتنقلة بإقبال كبير من الموظفين والعملاء الذين استفادوا من الخدمات المقدمة من العيادتين والتي شملت فحوصات قياس نسبة السكر وضغط الدم وكتلة الجسم، إلى جانب فحص وتنظيف الأسنان.

وقدمت القافلة الوردية وجمعية أصدقاء مرضى السرطان ورشة إرشادية للموظفات حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للسرطان في سرعة الاستجابة للعلاج.

واختتمت الفعالية بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة في الحدث.