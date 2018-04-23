300 زائر لفعالية المختبر الطبي في مستشفى الجامعة بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن أسبوع المختبرات الطبية العالمي المنعقد حالياً بمستشفى الجامعة بالشارقة، نظم المستشفى اليوم الإثنين، فعالية المختبرات الطبية.

وتهدف الفعالية، إلى زيادة الوعي العام حول الجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في المختبرات الطبية، ودورهم في التشخيص الطبي، وأيضاً توعية الزوار والمرضى بدور المختبر التشخيصي، وتسليط الضوء على بعض المواضيع التي تهم صحة المجتمع.

وتلعب المختبرات الطبية دوراً بارزاً في توفير المعلومات الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، ويعتمد اختصاصيو الرعاية الصحية على المختبرات لإجراء اختبارات على الدم أو سوائل الجسم الأخرى، وتفسير النتائج، والمساعدة في تقديم إجابات واضحة لصحة المريض.

وشملت الفعالية خمس محطات مختلفة للجمهور، تمثلت الأولى منها في الفحوصات المجانية لمعرفة زمرة الدم وتوعية المرضى بأهميتها، أما المحطة الثانية فكانت اطلاع الجمهور وتوعيته بأمراض الدم ومكوناته ومعرفة الفرق بين كريات الدم الحمراء السليمة والمريضة، مثل أنيميا الدم المنجلي و"التلاسيميا"، أما المحطة الثالثة فكانت فحص معدل السكر التراكمي الذي يكشف مدى ضبط السكر خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وفي المحطة الرابعة تعرف الجمهور على أسباب رفض بعض العينات، والتي تؤدي إلى عدم دقة النتائج.

أما ختام المراحل فتمثل في قسم الأحياء الدقيقة الذي قدم تعريفاً عن زراعة البكتيريا لمختلف عينات الدم والمدة الزمنية التي تستغرقها، وصولاً إلى ظهور النتائج وتحديد المضادات الحيوية المناسبة لها.