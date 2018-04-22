"الشؤون الاستراتيجية" يناقش الحد من الأمراض غير السارية

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الأحد، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة، كسياسة الحد من الإصابة بالأمراض غير السارية والأخطار المرتبطة بها، قدمتها هيئة الصحة في دبي حيث تم استعراض الأهداف والبرامج الاستراتيجية والخطة الزمنية للتنفيذ، وتستهدف السياسة بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتقليل نسب الإصابة بها، وتقوية النظام الصحي، وتناول العرض الانتشار الكبير لاستخدام التبغ واستهلاك الغذاء غير الصحي وقلة ممارسة النشاط البدني، وزيادة عبء الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية، وزيادة العبء المالي على النظام الصحي.