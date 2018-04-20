انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول حول السمنة في منطقة الشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

بدأت اليوم الخميس، في مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات، أعمال القمة الخليجية والمؤتمر الإقليمي للسمنة، أول مؤتمر حول السمنة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى معالجة ومناقشة التحديات الرئيسية حول السمنة وزيادة الوزن في المنطقة، والتحقيق في استراتيجيات الصحة العامة للوقاية وممارسات الإدارة للعلاج في بيئة تعليمية متكاملة ومتعددة.

وتجمع أعمال القمة الخليجية والمؤتمر الإقليمي للسمنة لمدة يومين، خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة تأثير السمنة ووضع الحلول الكفيلة لخفض هذا التأثير، من خلال التدريب المناسب في القطاع الصحي فضلاً عن ضرورة قيام الحكومات بضمان ترسيخ مسؤولية مصنعي ومزودي الأغذية في العمل على إنتاج وتوفير خيارات غذائية صحية تساعد المستهلكين على أن يخطوا خطوات نحو حياة صحية.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة أبوظبي، " نلتقي اليوم من خلال القمة الخليجية والمؤتمر الإقليمي للسمنة ونجتمع معاً لمناقشة أفضل الممارسات العالمية للحد من السمنة، ووضع مجموعة من الأهداف والخطط تكون فيها التغذية الصحية والأنشطة البدنية جزءاً يومياً ومستداماً.

وأوضحت الحوسني، أن السمنة في العالم زادت بأكثر من الضعف منذ عام 1980، وفقاً للإحصائيات العالمية خلال عام 2014، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود لوضع خارطة طريق جديدة تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في وقف معدلات السمنة العالمية كي تتناسب مع المعدلات المسجلة في عام 2010، والقضاء على السمنة والسكري بحلول 2025.