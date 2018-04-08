مستشفى القاسمي يقدم فحوصات مجانية ضمن فعاليته الصحية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة، ومن منطلق حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سلامة وصحة أفراد المجتمع، نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى القاسمي فعالية تحت شعار "صحتي أولوية لإطلالة طبيعية".

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قالت الدكتورة مريم سعيد رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى القاسمي: "نسعى من خلال هذه الفعالية إلى إيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم المشكلات الصحية وتجنب المخاطر من خلال القيام بحملات التوعية الصحية المستمرة والتعريف بالأنظمة والقوانين التي من شأنها زيادة الوعي لدي العامة لخلق بيئة ملائمة وآمنة مع إمكانية تحقيق الصحة للجميع".

وأضافت الدكتورة مريم قائلة، "تضم فعالية "صحتي أولوية لإطلالة طبيعية" المتزامنة مع يوم الصحة العالمي والذي يصادف السابع من شهر أبريل من كل عام، العديد من المحاور والتخصصات الطبية بهدف إلقاء الضوء على أن الصحة كمظهر ينبع دائماً من الجوهر الصحي وقد حرص قسم الأمراض الجلدية بمستشفى القاسمي على تبنى هذا المفهوم بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المجانية حيث قام الفريق الطبي بمحاورة الجمهور والمراجعين عن العناية بالبشرة والشعر لمختلف الفئات الكبار والصغار وحثهم على التوعية عن الغذاء المتوازن ونقص الفيتامينات وعن ممارسة الرياضة والتأثير الضار للمنشطات الرياضية وكذلك عن صحة الفم و تقويم الأسنان والبحث عن ابتسامة رائعة، بالإضافة إلى مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة ودورها الرائد في التوعية المجتمعية عن أهمية مكافحة التدخين والمخدرات للحفاظ على المجتمع وخاصة الشباب.