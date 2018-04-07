التثقيف الصحي والطب الوقائي بعجمان ينفذان حملة توعوية بمرض السل

الشارقة 24:

أطلق قسم التثقيف الصحي ومجمع الطب الوقائي، بمنطقة عجمان الطبية حملة توعوية عن مرض السل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسل الرئوي.

تم إطلاق الحملة في مجمع الطب الوقائي بعجمان، بحضور سعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، ووفد من القيادة العامة لشرطة عجمان، ومسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتلا ذلك افتتاح المعرض المصاحب للحملة الذي يهدف إلى تقديم معلومات وحقائق عن مرض السل.

كما قدمت الممرضة سينا ساداسفان، محاضرة لمترددي الطب الوقائي عن مرض السل والإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من المرض، مشيرة إلى أن الدولة توفر علاجاً مجانياً لأفراد المجتمع في حالة الإصابة بهذا المرض.

وتم خلال الحملة تقديم عدد من المحاضرات التوعوية بعدة لغات في ميناء وجمارك عجمان واللولو هايبر ماركت، كما قدمت أيضاً مسابقات متنوعة للزوار.