انطلاق مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة بدبي

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، افتتحت الخميس، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، أعمال مؤتمر الإمارات الرابع عشر للعناية الحرجة.

وأوضح معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الهيئة شهدت خلال العامين الماضيين برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدعم لامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جملة من أعمال التطوير التي تمت على مستوى البنية التحتية والتقنية وشملت على وجه التحديد أقسام العناية الحرجة بمستشفياتنا، إلى جانب أعمال التحديث الأخرى في جميع التخصصات المتصلة بالعناية الحرجة وفي مقدمتها أقسام الطوارئ والجراحة والمختبرات .

ولفت معاليه، إلى أن منهجية العمل وسياسة التحول الشامل التي تتبناها الهيئة تركز فيها على تكامل الأدوار بين التخصصات الطبية المختلفة مع تسخير كل الإمكانات والدعم لأقسام العناية الحرجة، تأكيداً على أهميتها ودورها في الحفاظ على حياة المرضى وتأمين سلامتهم.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، آخر المستجدات المتعلقة بالعناية المركزة وأحدث ما توصل إليه العلم والدراسات في هذا المجال، وطرق وبروتوكولات العلاج لمرض التهاب الدم الانتاني، وأحدث الأجهزة التي تم التوصل إليها في مجال التنفس الاصطناعي والمعتمدة على التكنولوجيا، وأحدث الأجهزة والطرق في مجال غسيل الكلى بأقسام العناية المركزة، فضلاً عن آخر ما توصل إليه العلم في طرق مراقبة عمل وظائف القلب والأوعية الدموية دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.