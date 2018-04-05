افتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لزراعة القوقعة بدبي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت بدبي اليوم الخميس، في فندق جراند حياة دبي، أعمال المؤتمر العربي الأول لزراعة القوقعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، بمشاركة نحو 1500 من الخبراء والأطباء المختصين من المنطقة والعالم.

وأكد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة صحة دبي، في كلمته خلال الافتتاح، حرص الهيئة على تفعيل البرامج الوقائية وخاصة المتعلقة منها بالكشف المبكر لمشكلات السمع وغيرها من المشكلات التي قد تتسبب بأية إعاقة من الإعاقات، وذلك ضمن مظلة الرعاية المتكاملة وفائقة المستوي التي توفر كل سبل الصحة والسعادة لأفراد المجتمع، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والدعم المتواصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة راعي المؤتمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأمين العام للمؤتمر، أن نسبة الإصابة بفقدان السمع تزداد باستمرار في العالم، لافتاً إلى أن هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام يتيح الفرصة للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، من خلال مناقشة موضوعات مختلفة في زراعة القوقعة وعلم السمعيات والتخاطب وأمراض الأذن.

وتشمل فعاليات المؤتمر، تقديم 200 محاضرة علمية و22 دورة تعليمية و6 ورش عمل، إضافة إلى 3 محاضرات رئيسية يقدمها الدكتور مايكل دورمان الأستاذ الفخري في قسم السمع والكلام وبرنامج اللغويات في جامعة ولاية أريزونا الأميركية، والدكتور توماس لو نارز مدير مركز السمع الألماني ومعهد بحوث التكنولوجيا السمعية والعصبية في هانوفر بألمانيا، والدكتور مايكل دوجلاس مدير إعادة التأهيل السمعي والتعليم ومؤلف كتاب "التعليم ثنائي اللغة للأطفال فاقدي السمع".