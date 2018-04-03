3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في السعودية

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور، من نوع H5N8 في منطقة جازان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، إن عدد العينات التي جمعت من جميع مناطق المملكة، منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12827 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 173 حالة، في حين جرى التخلص من7620 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.