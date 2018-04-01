"أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تقدم فحوصات طبية مجانية لـ 550 سائقاً

الشارقة 24:

ضمن فعاليات شهر السلامة للسائقين، نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وبالتعاون مع المواصلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، فرع الشارقة، ومركز الجابر للنظارات ومركز سني الطبي بالشارقة حملة فحوصات طبية للسائقين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وضمان وقايتهم من الأمراض المختلفة.

واستفاد أكثر من 550 من سائقي الحافلات المدرسية من هذه الحملة التي تواصلت على مدار أسبوع كامل، حيث تم إجراء فحوصات النظر، وسكر الدم، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وقياس كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات للسائقين، وتوزيع البروشورات والنشرات التوعية عليهم، وستتواصل الحملة خلال الفترة المقبلة لتشمل فحص الممرضات العاملات في مدارس الشارقة.

وقالت وحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل: "يسعدنا تنفيذ هذه الحملة المجتمعية، التي تستهدف في مرحلتها الأولى سائقي الحافلات المدرسية ومن ثم الممرضات في المدارس، وذلك ضمن جهودنا التوعوية في تشجيع الحياة الصحية، وتمكين فئات المجتمع المختلفة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيداً عن الأمراض وعن كل ما يهدد صحتهم وسلامتهم".

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من قبل السائقين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاهتمام بصحتهم، وأقبلوا على إجراء الفحوصات وطرح الأسئلة والاستفسارات على الممرضات والمثقفات الصحيات اللواتي تواجدن في الحملة، حيث بادرن إلى تقديم النصائح والإرشادات التي تسهل على السائقين الحفاظ على صحتهم، وقيادة الحافلات بأمان وحماية الطلاب من أخطار الطريق.