مستشفى الجامعة بالشارقة يمدد "طوارئ الأطفال" على مدار الساعة

الشارقة 24:

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، المزود الرائد للرعاية الصحية في إمارة الشارقة، عن تمديد ساعات عمل قسم طوارئ الأطفال ليصبح على مدار الساعة، وذلك بناءً على طلب الأهالي، بعد أن كان القسم سابقاً يعمل حتى منتصف الليل.

وبناءً على القرار، سيقوم طبيب الطوارئ المختص وعلى مدار الساعة بعلاج الحالات المرضية الشائعة التي تصيب الأطفال مثل التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي، واضطرابات الجهاز الهضمي، والإصابات الجسدية المفاجئة.

ويعتبر مستشفى الجامعة بالشارقة، أحد المستشفيات الرائدة في الإمارات التي تُقدم خدمة طوارئ للأطفال، كما يوفر طبيب أطفال مناوب على مدار الساعة.

وقال البروفيسور حكم ياسين، المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة ورئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة: "اتضح لنا بأن الحاجة إلى خدمات طوارئ الأطفال على مدار 24 ساعة باتت في تزايد، فيما كنا نقدم هذه الخدمة حتى الساعة 11:30 ليلاً فقط، ولاحظنا ورود الكثير من حالات ضيق التنفس أو ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الأطفال بعد منتصف الليل، وبالتالي لابد خلال هذه اللحظات العصيبة أن نوفر للأطفال وذويهم قسم طوارئ يضم طبيباً ذو خبرة في رعاية الأطفال".

وأضاف "يمكن أن تتدهور حالة الأطفال بسهولة في حالة عدم تلقي العلاج الفوري، بسبب حساسيتهم الشديدة للجفاف والالتهابات".

ويضم قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الجامعة بالشارقة ستة أسِرّة، مع إمكانية إضافة المزيد، ويقدم خدمات على مدار 24 ساعة من خلال اختصاصيين، بالإضافة إلى خدمات المختبرات والأشعة المجهزة بأحدث المعدات، ويحتوي قسم إعادة التأهيل على اختصاصي العلاج الطبيعي، وثلاث صيدليات للمرضى المقيمين، والعيادات الخارجية، إضافة إلى صيدلية الطوارئ.