سر شبكة انتشار السرطان... تحت المجهر

الشارقة 24 – أ ف ب:



أتاح مجهر صممته مؤسسة فرنسية اكتشاف "عضو" جديد في جسم الإنسان، لم يكن معروفاً على حقيقته من قبل، يمكن أن يكون له دور في انتشار مرض السرطان.



ففي هذه الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، ذكر باحثون أميركيون، أنّهم اكتشفوا ما يعتبرونه عضواً جديداً، يطلقون عليه اسم "النسيج الخلالي"، متوقعين أن يكون لاكتشافهم آثار طبية.



وإذا كان علماء آخرون، يعترضون على وصف النسيج الخلالي بأنه عضو، إلاّ أن نتائج الدراسة، قد تكون لها إسهامات كبيرة في فهم مرض السرطان، بصرف النظر عن توصيف هذا النسيج.



والنسيج الخلالي "أنترستيشيوم" شبكة واسعة من الأنسجة تحت الجلد، تمتدّ على طول عدد من أعضاء الجسم، كالرئتين، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي، فضلاً عن الشرايين والأوردة.



وكان العلماء، يعتقدون حتى الآن، أن هذه الأنسجة متماسكة، لكن الدراسة الحديثة، أظهرت أنها تتشكل من عدد من الأقسام المليئة بالمادة السائلة.



وشبّه الباحثون هذه الأنسجة بـ "طريق سريع"، يمكن أن يساهم في نشر مرض السرطان في كلّ الجسم.



وظلّت تركيبة هذه الأنسجة مجهولة للعلماء لوقت طويل، إذ كانت التقنيات المعتمدة سابقاً تقتضي، أن ترفع عينّة وتقطّع، وتعالج بمواد كيماوية، قبل أن تُراقب بالمجهر، وكان ذلك، يؤدي لإفراغ النسيج الخلالي من محتواه "السائل"، والقضاء عليه، كأنه مبنى يتداعى.



أما التقنية الحديثة، فقد أتاحت للباحثين، أن يكتشفوا حقيقة هذه الأنسجة، وذلك بإدخال مجهر دقيق جداً إلى جسم المريض مباشرة.



وذكر ساشا لوازو المدير العام لمؤسسة "مونا كيا تكنولوجيز" مصممة المجهر، بأنه "يمكننا أن نراقب الأنسجة في بيئتها الطبيعية، وهو ما يسمح للأطباء بأن يحسّنوا بشكل كبير تشخيص عدد من الأمراض وعلاجها".