السعودية تسجل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في الرياض والخرج.

وقالت الوزارة، إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12739 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 169حالة، في حين جرى التخلص من 28783 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى تلقيها بلاغ واحد و7استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.