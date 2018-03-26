دائرة الثقافة تكشف تفاصيل الدورة الـ 8 من ملتقى الشارقة للخط

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق يوم 2 من أبريل المقبل فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الشارقة للخط التي تستمر حتى 2 من يونيو القادم متضمنة 200 فعالية وعرض 509 عملاً فنياً لـ 227 مشاركاً من مختلف دول العالم.



وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة المنسق العام لملتقى الشارقة للخط خلال مؤتمر صحافي عقد الإثنين في قاعة المؤتمرات بالدائرة بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة وعدد من المسؤولين بالدائرة "يحظى الخط العربي باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ونرى أصداء رعايته للحدث واقعاً متألقاً من الحفاظ على التراث الخطي ورسم آفاقه المعاصرة ولهذا فإن الخط العربي في الشارقة يمثل ميداناً وملتقى للمبدعين ومتحفاً لروائع الخط أصيلاً ومعاصراً.



وكشف القصير في كلمته عن تفاصيل الملتقى قائلاً "إن ملتقى هذا العام يشهد مشاركة فنانين وخطاطين من دولٍ عديدةٍ في العالم منها المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر والمغرب وفرنسا وألمانيا وأميركا واليابان إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيشارك 142 خطاطاً وتشكيلياً في المعرضِ العامِّ الخاص بالملتقى والذي سيقام بمتحفِ الشارقةِ للخطِّ، إضافة إلى مشاركة 22 فناناً في معرضِ "تجليّاتٌ معاصرةٌ" الذي يضمُّ 80 عملاً بمتحفِ الشارقةِ للفنون وكذلك استضافة مُحكمين ونقادٍ وضيوفِ شرف.



وأكد المنسق العام أهميةِ التكريمِ بالنسبةِ لاستراتيجيةِ الملتقى حيث ستكرم دورة هذا العام قاماتٍ مهمةً كالخطاطِ الكبيرِ عثمان طه من سوريا والباحثِ الخطاطِ مصطفى أوغور درمان من تركيا والدكتورةِ فينيشا بورتر من المملكة المتحدة، موضحاً أن الخطّاط عثمان طه الذي يُلَقَّبُ بعميدِ خطّاطي المُصحفِ الشريف هو كاتباً لمصاحفِ المدينةِ النبويّة حيث كتبَ أربعةَ مصاحفَ طُبِعَ منها ما يزيدُ عن 200 مليون نسخة، فيما ركز البروفيسور مصطفى أوغور درمان اهتمامَه على التطوّرِ التاريخيّ للفنونِ الخطّيّةِ الأصيلة حيثُ قامَ بتأليفِ 25 كتاباً في هذا المجال و لدى الدكتورة فينيشيا بورتر المسؤولةُ والقيّمةُ على مجموعاتِ المقتنَياتِ الفنّيّةِ الإسلاميةِ الخاصّةِ بالعالمِ العربيّ وتركيا في المتحفِ البريطاني جُهودَاً كبيرةٌ في تطويرِ مجموعاتِ الفنّ الحديثِ والمعاصرِ في الشرقِ الأوسطِ.



وأشار القصير إلى أن جوائز الملتقى تشمل الجائزة الكبرى وثلاث جوائز في الاتجاه الأصيل وثلاث جوائز في الفنون الخطية الحديثة والمعاصرة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الخطاط الإماراتي، بالإضافة إلى إصدار نشرة الملتقى لمواكبة وتغطية جميع المعارض والفعاليات والورش الفنية.