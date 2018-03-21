"الشارقة الإنسانية" تحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون

الشارقة 24:

بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت شعار "مساهمتي في مجتمعي"، نظمت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فعاليات مجتمعية وتوعوية هادفة، شارك فيها الطلبة ذوي متلازمة داون وأولياء الأمور والعاملين في المدينة، احتفاءً باليوم الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح مدير المدرسة، أن مجموعة من الطلبة ذوي متلازمة داون تطوعوا في رياض ومدارس الأطفال من غير المعاقين تطبيقاً لشعار اليوم، بهدف المساهمة في تقديم الخدمات المجتمعية وإبراز القدرات والمهارات التي يمتلكونها ومن أهمها قدرتهم على المساهمة في العطاء.

ونظمت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ونادي السيارات القديمة بالشارقة مسيرة توعوية على كورنيش البحيرة بهدف دمج الطلبة ذوي متلازمة داون في مجتمعهم والتعريف بما يمتلكونه من طاقات جديرة بالاحترام والتقدير، بمشاركة عدد من المدارس الخاصة ومراكز الناشئة في الشارقة.

كما نظمت المدرسة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة خاصة بتعليم القراءة والكتابة للأشخاص ذوي متلازمة داون حاضرت فيها الدكتورة إخلاص فيصل صواف مدير إدارة التربية الخاصة في جدة بالمملكة العربية السعودية، تطرقت من خلالها إلى أهم أساليب تدريس القراءة والكتابة للأشخاص ذوي متلازمة داون، حيث أكدت الدكتورة صواف، أهمية المهارات الإدراكية للطفل

والعوامل التي تساعده على تعلم القراءة والكتابة ومنها الخصائص الجسمانية والنفسية والسلوكية والصحية والقدرات العقلية.

وتم عرض مجموعة من الفيديوهات التوضيحية والتعليمية لتدريب أولياء الأمور على كيفية تعليم أبنائهم أساسيات القراءة والكتابة خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من أمهات الأشخاص ذوي متلازمة داون والاختصاصيين والعاملين معهم.

وفي ذات السياق وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون نظم فرعا مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء وخورفكان مسيرتين شارك فيهما الأشخاص ذوو متلازمة داون وأولياء أمورهم والعاملون معهم بهدف الدمج والتوعية والتأكيد على احترام مهاراتهم وقدراتهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.