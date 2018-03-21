"الاقتصاد" و"صحة دبي" تطلقان مبادرة للسعادة

الشارقة 24 – وام:



أطلقت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، مبادرة بمناسبة يوم السعادة العالمي، واحتفاء الدولة بهذا اليوم، من خلال مجلس السياحة الصحي التابع لها، حيث استهدفت المبادرة تقديم حزمة مميزة من الخدمات الطبية والفحوصات المجانية لأفراد المجتمع، لاسيما زائري الدولة، وذلك بمشاركة بعض المنشآت الصحة التابعة لمجموعة تجربة دبي الصحية، متمثلة في مستشفيات "مدكير" و"زليخة" و"الزهراء".



وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن إسعاد المواطنين وبناء مجتمع إيجابي، يشكل ركيزة أساسية من ركائز العمل الحكومي داخل الدولة، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد في هذا الصدد، على تطوير مبادرات مثمرة مع شركائها من الجهات الحكومية، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، في استيفاء معايير السعادة والرفاهية، لمواطنيها والمقيمين على أرضها.



وأضاف معاليه، أن المبادرة المشتركة مع هيئة الصحة بدبي ومنشآت الصحة التابعة للإمارة، بشأن تقديم خدمات صحية مجانية للمقيمين والسائحين القادمين للإمارة، تلمس إحدى الاحتياجات الأساسية وتشكل إضافة نوعية للمبادرات الجاري تنفيذها، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة.



من جانبه، أوضح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الحياة العصرية ومستوى التقدم والرفاهية، الذي تتسم به دولة الإمارات، هو الذي جعل السعادة نمطاً مألوفاً، وسمة أساسية للمجتمع وجميع أفراده، ممن يحظون برعاية كريمة واهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.