"الكويت" يجري عملية معقدة لمريضة "بورم في القولون"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:



ضمن سعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة والمبتكرة، وفق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث، قام مستشفى الكويت بالشارقة بإجراء عملية جراحية معقدة لمريضة من الجنسية العربية فى العقد الرابع من العمر.



وكانت المريضة قد وصلت لقسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة فى البطن، وبعد الكشف السريري وإجراء الفحوصات اللازمة وعمل اشعة بالكمبيوتر باستخدام الصبغة تبين وجود ورم بالناحية اليسرى من القولون الهابط، أدى إلى شبه انسداد كامل بالأمعاء الغليظة، تم بعدها تحويل المريضة لقسم الجراحة العامة وإجراء العملية الجراحية بالمنظار والتي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وبفضل العملية الناجحة، عادت المريضة إلى حالتها الطبيعية بعد أربع وعشرين ساعة من إجراء الجراحة.



وقالت آمنه كرم مديرة مستشفى الكويت، إن هذه النوعية من الجراحات تجري للمرة الأولي بمستشفى الكويت، وذلك ضمن حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع للارتقاء الدائم بالمنظومة الصحية وتطبيق الابتكارات المؤثرة فى حركة تطوير العمليات الجراحية.



لافتة إلى أن تحديث وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستمر للأجهزة والمعدات الطبية وأحدث تقنيات المناظير، ساعد فى تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتخفيف معاناة المرضى، ومكن الفريق الطبي من إجراء مثل تلك العمليات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم النجومي، استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الكويت، أن المريضة كانت تعاني من آلام فى الناحية اليسرى بالبطن ونصحت بإجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر قبل سنة ونصف، ولظروف حملها لم تقم بإجراء الفحوصات إلى أن جاءت بشبه انسداد كامل فى الأمعاء الغليظة وورم فى الناحية اليسرى من البطن، أدى إلى تمدد شديد فى الناحية اليمني وانتفاخ وتمدد شديد فى القولون الصاعد والمستعرض وجزء من القولون الهابط.



وأشار النجومي، إلى أنه فى مثل هذه الحالات يتم عمل فتح كامل للبطن مع استئصال القولون، ولكن تم وضع خطة علاج جديدة حسب المقاييس العلمية الحديثة، وهى محاولة تحويل الحالة من طارئة إلى عادية بعمل دعامات ذو نوعية خاصة داخل الورم الموجود بالقولون الأيسر، ووضعها لفترة من عشرة أيام إلى إسبوعين يتم استغلال تلك الفترة فى تقليل أو إزالة التمدد الموجود بالقولون نتيجة الانسداد وإعطاء فرصة لتحضير القولون بطريقة ممتازة لعمل الجراحة، ممايمكن من استئصال القولون الأيسر المصاب بالورم مع الغدد الليمفاوية، وتوصيل مباشر بالقولون مع المستقيم دون الحاجة إلى عمل فتحة صناعية إلى جدار البطن ووضع دعامة عن طريق المثانة.



وأضاف الدكتور النجومي، أنه تم استغلال تلك الفترة فى وضع دعامة عن طريق منظار المثانة للحالب أثناء الاستئصال الجذري للقولون الأيسر، نظراً لقرب الحالب من الورم والمحافظة على استقرار مستوى ضغط دم المريضة.



وبالتعاون مع قسم الباطنية بالمستشفى، تم إجراء الجراحة بالمنظار واستغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وبعد انتهاء الجراحة تم إزالة الدعامة الموجودة بالحالب وبدأت المريضة فى ممارسه حياتها الطبيعية.



وأشار استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الكويت، إلى أن التدريب المستمر للطاقم الطبي، وحضور المؤتمرات العلمية واستقدام الأطباء الزائرين، ساعد كثيراً في إجراء وإنجاح مثل هذه العمليات النوعية.