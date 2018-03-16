نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر نقص الفيتامين د

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، يشهد نمواً كبيراً في التخصصات الطبية كافة، بفضل اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدعم القوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ولفت معاليه، إلى أن تطوير المنظومة الصحية في الإمارة، يركز على إيجاد رعاية طبية متميزة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وتقديمها بأفضل مستويات الجودة.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه، الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لنقص الفيتامين د- من الوقاية إلى العلاج، الذي تنظمه مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية بفندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي، بمشاركة 700 خبير وطبيب ومختص من داخل وخارج الدولة.



وأضاف معاليه، أن الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات ركزت على رفد القطاع الصحي بأفضل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، والاعتماد على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، لضمان دقة التشخيص والكشف المبكر للأمراض، وتقديم العلاج الفعال لجميع المرضى.