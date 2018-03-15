"الشارقة الصحية" توقع مذكرة تفاهم مع "أستر دي أم"

الشارقة 24 – وام:



وقعت "هيئة الشارقة الصحية" و"أستر دي أم للرعاية الصحية" إحدى الشركات العاملة بمجال الرعاية الصحية الخاصة، مذكرة تفاهم لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لسكان إمارة الشارقة بدءاً من العناية الصحية الأولية ووصولاً إلى العناية الرباعية بأسعار مخفضة.



وبموجب المذكرة ستغطي خدمات التأمين الصحي كبار السن والمواطنين الذين يعيشون في الشارقة مع خصومات تصل إلى 25% على جميع الخدمات والعلاجات التي توفرها المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لأستر دي أم.



وسيحصل موظفو حكومة الشارقة وأسرهم والمتقاعدون والمشمولون ضمن خطط التأمين على خصم بنسبة 25% على القطاعات غير المؤمن عليها وحجوزات المسار السريع.



وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات المقدمة في مستشفيات ميدكير ومستشفيات وعيادت ومراكز البصريات التابعة لأستر في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.



وتتضمن المذكرة إجراء الترتيبات الخاصة بالسفر عن طريق الطيران والإقامة والتأشيرة للمرضى الذين يحتاجون للعلاج في مرافق أستر للرعاية الصحية خارج دولة الإمارات.



وفي هذا الصدد، قال عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية عضو المجلس التنفيذي: "يسرنا أن نوقع هذه المذكرة الهامة مع مجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية لتوفير رعاية صحية متقدمة لسكان الشارقة مع مزايا إضافية وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا في هيئة الشارقة الصحية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين الفوائد الصحية للمواطنين والمقيمين، كما نؤكد التزامنا في الهيئة بتقديم المزيد من المزايا للمواطنين والمقيمين وعلى رأسهم كبار السن وفقا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".