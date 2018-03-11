انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لعلم الأعصاب المعرفي في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



افتتحت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الثالث في علم الأعصاب المعرفي، الذي تنظمه كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، برعاية معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، تحت شعار "تطبيقات علم الأعصاب في التعليم"، وذلك في فندق باب القصر أبوظبي ويستمر لمدة يومين.



ويبحث المؤتمر في دورته الثالثة، أحدث التطبيقات في تسخير علم الأعصاب في مجال البحوث التربوية ويشمل ذلك ما يوفره علم الأعصاب من معرفة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وآثاره في تطوير القدرات المعرفية لدى ذوي التوحد والأطفال ممن يعانون من إعاقات مختلفة، وما يقدمه من حلول تدخلية لحالات الطلاب المتعسرين في القراءة، وسبل استخدام التكنولوجيا في تعزيز التعلم.



ويستعرض المتحدثون العديد من التحديات التي يواجهونها في علم الأعصاب المعرفي، وما يترتب عليه من تأثير على مستقبل التعليم والتعلم في دولة الإمارات والمنطقة ككل.



ويقدم المؤتمر فرصة للتربويين للاستفادة من العروض التقديمية والنقاشية وورش العمل التي يقدمها خبراء في تطوير أبحاث الدماغ من مختلف دول العالم.



وتضمن اليوم الأول من المؤتمر العديد من الجلسات المعرفية الثرة، حيث قدم الدكتور مارك شوارتز من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية وأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر ورقة عمل، تناولت التطورات والتحديات التي تربط بين الدماغ والتعلم.