"التثقيف الصحي" تناقش مواضيع ومحاور مؤتمر "صحتي السابع"

الشارقة 24:

عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اجتماعها التنسيقي الأول، استعداداً لتنظيم مؤتمر صحتي السابع في الشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في شهر أكتوبر 2018.

وبحث الاجتماع الذي ترأسته سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي الاستعدادات اللوجستية لتنظيم مؤتمر صحتي السابع، والترتيبات المتعلقة باختيار مواضيع المؤتمر ومحاوره، واستقطاب أبرز الخبراء والمختصين المحليين والعالميين بمختلف الاختصاصات العلمية والطبية.

وأشارت مدير إدارة التثقيف الصحي إلى أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالاستثمار في صحة الإنسان هو

الاستثمار المثالي الذي يدوم في المجتمع، معتبرةً أن إمارة الشارقة تمضي قدماً بفضل هذا الاهتمام نحو مجتمع أسري يتميز بوعيه الصحي وثقافته الوقائية العالية، وإنتاجيته المرتفعة.

ولفتت سيف إلى أن مؤتمر صحتي يأتي في وقت تبرز فيه الحاجة إلى الثقافة الصحية كجزء أساسي في التوعية الأسرية واللتان تعتبران ركيزتان هامتان في بناء المجتمع وتقدم الدول، مشيرةً في هذا المجال إلى أن تنظيم المؤتمر ينسجم مع أبرز التوجهات العالمية الصحية خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (2010-2019) التي توصي باعتماد الاستراتيجيات والخطط الصحية التوعوية وتحديثها بما يتناسب مع المتطلبات المتغيرة في المجال الطبي.

وأوضحت سيف قائلة: "إن تعزيز وعي الأسر بمواضيع طبية تتعلق بهم وبأفراد الأسرة هو أمر في غاية الأهمية، فالتغذية السليمة والوقاية هما الأساس للحفاظ على جسم صحي خال من الأمراض، ولعل تركيزنا في مواضيع طبية متنوعة خلال هذا المؤتمر مثل صحة الحوامل والأمراض الحساسة والسمنة ورعاية كبار السن وغيرها الكثير، يعكس اهتمامنا الكبير بها كشرطٍ للوقاية من العديد من الأمراض".

وحضر الاجتماع التنسيقي الأول ممثلون عن جامعة الشارقة، ومستشفى القاسمي، والجمعيات الخمس الداعمة للصحة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من الجهات الأخرى من إمارة الشارقة، حيث استعرض الحضور تنسيق الجهود المشتركة لنشر الفائدة بين جميع الفئات التي ستحضر المؤتمر، وتناول المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأفكار حول القضايا المقترحة للنقاش في المؤتمر بما يضمن تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحسين الأداء ومستوى الإنتاجية.