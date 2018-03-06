"التغير المناخي والبيئة" تصدر قراراً بسحب واسترداد "الشمام الأسترالي"

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بسحب واسترداد منتج فاكهة "الشمام الأسترالي" من أسواق الدولة وفقاً للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية.

وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة إن القرار يأتي على خلفية متابعة الوزارة باهتمام لما تداولته الصحف العالمية مؤخراً بشأن حالات إصابة كبار السن في أستراليا ببكتريا Listeria نتيجة تناول المصابين لفاكهة الشمام الأسترالي.

وأضافت إنه من منطلق حرص الوزارة على حماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو غير الملائمة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة ومتابعةً لتلك المعلومات الفنية الواردة للوزارة تم إصدار القرار.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع مع السلطات المحلية ممثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة للتأكد من تنفيذ قرار السحب والاسترداد للكميات المتوفرة من هذا المنتج من أسواق الدولة كما تم الإيعاز للسلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في جميع منافذ الدولة بمنع دخول إرساليات الشمام الواردة من أستراليا إلا في حال التأكد من خلو المنتج من جميع الميكروبات والسموم التي قد تؤثر على صحة المستهلك.

وأهابت الوزارة بالمستهلكين في حال شراء هذا المنتج ضرورة عدم تناوله والتخلص منه مع الـتأكيد على أن هذا القرار يستهدف الشمام الأسترالي فقط.