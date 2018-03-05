"الصحة": الانتقال تدريجياً إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة بـ 6 أشهر

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً يقضي بالانتقال تدريجياً من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد، إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم .

وأعلنت أن الهدف هو منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء، من الصيدلاني بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر على المريض قد تصل إلى مضاعفات خطيرة.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة لن تقبل التعامل بالوصفات الطبية الصادرة من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي لا تستجيب إلى ذلك بعد مرور الفترة المذكورة، مع التأكيد على وجوب مطابقة الوصفة للضوابط المحددة بالتشريعات المعمول بها في الدولة، ومنها على وجه الخصوص أن تتضمن وصفاً دقيقاً للعلاج وتحديداً لكمياته وطريقة استعماله.