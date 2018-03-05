"التثقيف الصحي" توعي موظفات هيئة الشارقة للمتاحف بصحة المرأة العاملة

الشارقة 24:

بادرت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اليوم الإثنين، بتنظيم حلقة حوارية حول صحة المرأة العاملة وفحوصات طبية واستشارات تغذية، وذلك لموظفات هيئة الشارقة للمتاحف، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، ومساهمةً في تمكين المرأة العاملة من تبني نمط حياة صحي يساعدها على النجاح بحياتها الأسرية والعملية.

وقالت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي: "جاء تنظيم هذه الفعالية ضمن مبادرات الالتزام بتمكين المرأة صحياً، والذي قدمته الإدارة خلال مشاركتها في القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة بالشارقة العام الماضي، وهو ما يتيح لها مشاركة أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية، ويمكنها من تحقيق الاستقرار النفسي نتيجة تمتعها بالصحة والعافية التي تعطيها قدرة أكبر على البذل والعطاء".

وسلطت الحلقة الحوارية الضوء على أهمية الصحة للمرأة بشكل عام، والمرأة العاملة خصوصاً، حيث تتمتع المرأة التي لا تعاني من أية أمراض أو مشكلات صحية مزمنة بالقدرة على الاستمرار في العمل بشكل أفضل، وتكون أقدر على المساهمة في تحقيق التميز وتلبية احتياجات الجهة التي تعمل بها ومتطلبات المتعاملين في مختلف المجالات، كما أن الصحة تمنحها سعادة أكبر في الوفاء بواجباتها الأسرية.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من قبل موظفات الهيئة، اللواتي حصلن على الكثير من الفحوصات المجانية التي شملت فحص ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، وهشاشة العظام، وكتلة الجسم، إلى جانب الاستشارات الخاصة بالتغذية التي قدمتها مثقفات صحيات متخصصات في هذا المجال.

كما بادرت إدارة التثقيف الصحي بتوزيع العديد من النشرات والكتيبات التوعوية على الموظفات، ومن بينها استمارة صحة الموظفين، لتقييم حالاتهم الصحية.