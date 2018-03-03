مستشفى الجامعة بالشارقة ينظم سلسلة مبادرات توعية صحية لـ "موظفي الحكومة"

جانب من المشاركين خلال مبادرات التوعية الصحية

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الشارقة 24:



نظم مستشفى الجامعة بالشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية خلال شهري يناير وفبراير، سلسلة من الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية لمتعاملي وموظفي كل من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وذلك في إطار مبادرة سنوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع الإماراتي، وزيادة الوعي بالحياة الصحية.



ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال التركيز على رفع مستوى الوعي بضرورة تشخيص الأمراض والكشف عنها في مراحلها الأولى، للحد من انتشارها، وتوفير العلاج اللازم للحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً.



وتلقى أكثر من 500 شخص في الدوائر الحكومية الثلاث، فحوصات طبية مجانية لفحص مستويات سكر الدم، ونسبة الكولسترول، والسمنة، ومعدل ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم.



وقال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: "في إطار جهودنا المتواصلة لرفع مستوى الصحة العامة في الشارقة، حرصنا على تقديم سلسلة من الفحوصات المجانية لمتعاملي وموظفي هذه الدوائر الثلاث والهيئات لتشجيعهم على اتباع خيارات أنماط الحياة الصحية. وتسهم مثل هذه الحملات في زيادة الوعي الصحي وتشجيع إجراء الفحوصات الطبية الدورية، للكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة عندما تكون أقل خطراً".