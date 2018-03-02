"أميركية الإمارات" تنظم حملة توعوية ضد "السرطان"

الشارقة 24:



نظمت الجامعة الأميركية في الإمارات، بمشاركة الدكتورة سوسن الماضي المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، حملة توعوية ضد مرض السرطان، بالتعاون مع نخبة من الأطباء الخليجين الممثلين لحملة 40× 40 للتوعوية ضد السرطان، بحضورالدكتور صالح العثمان، نائب المدير التنفيذي لمركز الخليج للمكافحة والوقاية من السرطان.



وتهدف حملة 40 × 40 إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض السرطان، وسبل الوقاية منه، وأهمية الفحص المستمر التي تضمن اكتشاف المرض مبكراً ومعالجته بفعالية.



وأكد الدكتور صالح العثمان على أهمية اتباع عادات صحية في الأكل وممارسة الرياضة للتقليل من فرص الإصابة بالمرض، فيما ألقت الدكتورة سوسن الماضي المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، محاضرة قيمة حول نشاطات الجمعية.