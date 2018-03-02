بدء أعمال المؤتمر الدولي للصحة النفسية للأطفال والبالغين بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

بدأت، الخميس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية للأطفال والبالغين الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" لمدة 3 أيام في فندق جميرا بأبراج الاتحاد، بحضور عدد من الخبراء النفسيين والأطباء من داخل وخارج الدولة.

وأكد الدكتور أحمد محمد الألمعي استشاري ورئيس قسم الطب النفسي للأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن برنامج المؤتمر يركز على البحث العلمي في مجال الصحة النفسية بمستوياته المتعددة البيولوجية والجينية والإكلينيكية مع الاهتمام بالتطبيق من خلال الممارسة اليومية في علاج المرضى لتحقيق أفضل النتائج وصولاً إلى المستويات العالمية في التقدم العلمي بالعلاج في مجال الصحة النفسية.

وذكر أن الدراسات تشير إلى ندرة البحث العلمي في المنطقة العربية رغم توافر الموارد ووجود الأجيال المتعلمة المحبة للعلم والبحوث.

وأكد أهمية الاستمرار في تدريب أجيال من الباحثين في المنطقة في مجال الطب النفسي من خلال محاضرات علمية وورش تدريب مكثفة تمكن هذ الجيل الشاب من التواصل مع رواد وأساتذة في هذا المجال وتغرس فيهم حب البحث العلمي للوصول إلى أفضل النتائج كما أكد الاستمرار في الارتقاء بمستوى التدريب الطبي.