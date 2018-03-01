الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء الصحة العرب بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء الصحة العرب.

وأكد معالي العويس، أهمية الدورة الحالية للمجلس كونها ناقشت العديد من المحاور المختلفة التي تهم القطاع الصحي بالدول العربية.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أهمية ما تم طرحه من نقاط وعناصر مهمة حول مستقبل القطاع الصحي العربي، وبعض التحديات التي من الممكن أن تؤثر فيه، منوهاً إلى أن الاجتماعات طرحت ما يتعلق بالأمراض المزمنة وإعادة هيكلة وآلية العمل في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب حتى يستطيع أن تؤدي عمله بفاعلية أكثر حيث تم اقتراح عمل تقارير ربع سنوية.

وناقش المجلس بنود حول تقديم الدعم الصحي لليمن، ودعم حقوق الأشخاص المسنين في الرعاية الصحية والاجتماعية، ومقترح دولة الكويت بالاحتفال السنوي بيوم الطبيب العربي، وكذلك طلب صندوق الأمم المتحدة للسكان الحصول على صفة مراقب في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب.

وناقش المجلس في دورته التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018 وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والمؤتمر العربي الحادي عشر لخدمات نقل الدم ودور "الصحة الإلكترونية " وأهميتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز دور التمريض والقبالة في الدول العربية وطلب "اتحاد الممرضين والممرضات العرب" ومقترحات المملكة المغربية حول جدول أعمال المجلس.