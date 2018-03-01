"أصدقاء مرضى الكلى" تستعد لتنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية

الشارقة 24:

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن انتهاء استعدادها للاحتفال باليوم العالمي للكلى 2018، والذي يخصص هذا العام لموضوع "الكلى والمرأة"، نظراً لتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع اليوم العالمي للكلى في 8 مارس الجاري.

وستنظم الجمعية برنامجاً حافلاً بالفعاليات التوعوية والنشاطات الرياضية خلال الشهر الجاري في مواقع مختلفة بإمارة الشارقة، تتضمن تقديم العديد من الفحوصات الطبية المجانية، والاستشارات التي يقدمها أطباء ومختصون، إلى جانب توزيع النشرات والكتيبات التثقيفية التي تتضمن العديد من النصائح والإرشادات.

ومواكبة لهذا اليوم العالمي، أطلقت الجمعية مسابقة إلكترونية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم أو الهاشتاغ #FWKD2018، تتضمن نشر المتسابقين لصور أثناء ممارستهم لسلوك صحي مبتكر يسهم في الوقاية من أمراض الكلى، ويمكن المشاركة في هذه المسابقة حتى 28 من مارس.

وستركز الجمعية في فعالياتها بمناسبة هذا اليوم على توعية النساء بمرض الكلى، تماشياً مع شعار هذا العام، ونظراً لوجود 195 مليون امرأة في العالم يعانين من القصور الكلوي المزمن، فيما يؤدي المرض إلى وفاة 600 الف شخص كل عام، وهو ما يجعله السبب الثامن للوفاة على مستوى العالم.

وتعمل جمعية أصدقاء مرضى الكلى منذ تأسيسها عام 2007 على توعية أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بأمراض الكلى، وتوفير العلاج الطبي والرعاية الصحية المناسبة للمرضى، إلى جانب دعم المستشفيات والمراكز الصحية من خلال تزويدهم بالأجهزة والمعدات اللازمة للتشخيص والعلاج.