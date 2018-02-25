جمعية "أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تختتم الماراثون السنوي بمشاركة 5 آلاف متسابق

الشارقة 24:

وسط أجواء حافلة بروح المنافسة، توجت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في الشارقة، مساء السبت، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات الماراثون السنوي السادس الذي أقيم هذ العام تحت شعار "اتصل الآن، لا تتردد"، وشهد مشاركة نحو 5000 متسابق من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويعتبر الماراثون السنوي الفعالية التوعوية الرياضية الأهم على أجندة الجمعية، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بمرض التهاب المفاصل، ومسبباته، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى دعم المرضى وعائلاتهم، من خلال التفاعل المجتمعي مع السباق.

وتوجهت وحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في الماراثون السادس على تجاوبهم مع الجمعية وتفاعلهم مع رسالتها التوعوية في تسليط الضوء على مرض التهاب المفاصل، وإبراز أهمية الرياضة والتغذية والفحوصات في الحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ودعم المرضى وتوفير العلاج لهم يشكل أولوية لدى الجمعية.

وثمنت عبد العزيز التعاون الكبير الذي قدمته العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة للماراثون وفي مقدمتها الجهات الراعية للماراثون وهي: القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وشركة فاست لمقاولات البناء، وأكدت أن هذه الشراكة الفاعلة تسهم في تمكين الجمعية من مواصلة مسيرتها، وتعزيز برامجها وحملاتها الرامية إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع للوقاية من أمراض المفاصل.

وفي ختام السباق كرمت اللجنة الفائزين بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولم يتم اختيار فائزين في المرحلة الأولى نظراً لكونها عبارة عن سباق جري.