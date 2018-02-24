"القافلة الوردية" تناقش الاستعدادات لانطلاق المسيرة السنوية الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

نظمت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، أمس الجمعة في نادي دو جامبنج للفروسية، لقاءً خاصاً للمشاركين، جرى خلاله مناقشة آخر الاستعدادات لانطلاق مسيرة فرسانها الثامنة الأربعاء المقبل، من إمارة الشارقة لتجوب إمارات الدولة السبع عبر رحلة توعوية تستمر لـ 7 أيام متواصلة.

واطلع الفرسان المشاركون في المسيرة السنوية الثامنة لفرسان القافلة الوردية خلال اللقاء، على الإرشادات والتعليمات الخاصة بإجراءات السلامة قبل أن يتسلموا الأدوات والمعدات اللازمة لمسيرة الخيول والتي شملت الزي الرسمي والكتيبات والنشرات التي تحتوي الإرشادات الصحية ونشرات الفحص الذاتي للثدي.

وقالت ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، "لقد درجنا في مسيرة فرسان القافلة الوردية، وقبل انطلاق كل مسيرة على إقامة هذا اللقاء الأسري الذي يجمع كل المشاركين في المسيرة، ويتيح لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض وكذلك مشاركة تفاصيل استعداداتهم، إضافة إلى فتح المجال أمامهم لطرح استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم الأمر الذي يعزز فرص تحقيق الإنجازات والوصول إلى الأهداف المأمولة ".

وشهد اللقاء، الذي أقيم برعاية الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد ال مكتوم، عروضاً استعراضية للخيول في الهواء الطلق، شارك بها فرسان عالميون على صهوات خيول إسطبلات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قدموا فواصل مشوقة لاقت تفاعلاً وإعجاباً كبيرين من الحضور.

حضر اللقاء، كل من سعادة ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، وبدر الجعيدي مدير مسيرة فرسان القافلة الوردية، بجانب أعضاء لجان المسيرة، بمن فيهم الفرسان والمتطوعين وفرق الخدمات اللوجستية ومربي الخيول والداعمون وعدد من الناجيات من سرطان الثدي وأسرهن.