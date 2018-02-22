"الصحة" تواصل تقديم خدمة الفحص الدوري للأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان

الشارقة 24:



في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لنشر الوعي حول المخاطر الصحية وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات العالمية، تواصل الوزارة توفير خدمة الكشف المبكر عن السرطان وخدمة الفحص الدوري للأمراض المزمنة.



وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف وتقديم المعلومات اللازمة حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان والتوعية بوسائل الوقاية، ونشر التوعية بعوامل الإصابة، وأهمية وسائل الفحص المبكر والاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل لمقدمي الخدمة، والتعريف بمنافذ الخدمة على مستوى الدولة في المراكز والمستشفيات التي تقدم التشخيص والعلاج اللازم لكافة السيدات المواطنات والمقيمات.



بالإضافة إلى أهمية الفحص الدوري الشامل في تقديم خدمات متخصصة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والكشف عن عوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السمنة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري ومعدل الدهون ونسبة الخطورة المتوقعة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أهمية مثل هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لترسيخ ثقافة الوقاية التي تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة أفضل من خلال تجنب العوامل المسببة للأمراض الأكثر شيوعاً، لا سيّما السرطان وأمراض القلب والسكري وغيرها.



فضلاً عن رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء وإعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.



كما أكد سعادته حرص الوزارة على تأهيل العاملين في مجال الكشف المبكر عن السرطان وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والمستجدات العلمية الدقيقة عن المرض والآليات المتبعة في برامج الفحص المبكر، إلى جانب دعم الشراكة والتعاون بين كافة الهيئات الصحية الحكومية وغير الحكومية لدعم جهود الوزارة في مكافحة السرطان والحد من انتشار الأمراض غير السارية، مثل السكري والضغط والكوليسترول وأمراض القلب والشرايين، من خلال الكشف المبكر ومعرفة العوامل المؤدية إليها، وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية اللازمة لتغيير نمط الحياة واتباع أساليب صحية ووقائية.